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Руководство ВСУ покинуло Купянск

09:47
  • вторник
  • 14 мая 2024

В город введены подразделения наемников

Подразделения иностранных военных – в частности, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников – введены в Купянск Харьковской области. При этом руководство ВСУ покинуло город, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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По словам парламентария, в Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, уехала и местная власть. В городе остались только подразделения прикрытия, которые ждут подхода российских войск.

Депутат подчеркнул, что в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. Водолацкий отметил, что харьковское направление сегодня является самым важным и перспективным для российских сил. Со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области. Поэтому для группировки "Запад" очень важно идти быстрыми темпами, отодвигая линию соприкосновения, передает ТАСС.

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