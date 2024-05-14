ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

The Times: следующие несколько недель станут решающими для Украины

10:04
  • вторник
  • 14 мая 2024

ВСУ терпят неудачу на харьковском направлении

Следующие несколько недель станут решающими для Украины из-за неудач в Харьковской области.
СМИ: семьи с детьми начали покидать Харьков

Неизвестно, смогут ли артиллерийские боеприпасы, ПВО Patriot и самолеты F-16 поступить вовремя – это большой вопрос.

Вовремя подоспевшая помощь Запада смогла бы изменить ситуацию, реальность такова, что поставки "занимают слишком много времени", пишет британская газета Times.

Кроме того, Киеву предстоит решить, куда отправлять больше военных – на границу с Россией или в Часов Яр, чтобы удержать Донбасс.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.) заявил, что ситуация в Харьковской области приближается к критической. Для укрепления обороны на харьковском направлении Киеву пришлось перебросить войска с других участков передовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.