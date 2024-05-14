ВСУ терпят неудачу на харьковском направлении

Следующие несколько недель станут решающими для Украины из-за неудач в Харьковской области.

Неизвестно, смогут ли артиллерийские боеприпасы, ПВО Patriot и самолеты F-16 поступить вовремя – это большой вопрос.

Вовремя подоспевшая помощь Запада смогла бы изменить ситуацию, реальность такова, что поставки "занимают слишком много времени", пишет британская газета Times.

Кроме того, Киеву предстоит решить, куда отправлять больше военных – на границу с Россией или в Часов Яр, чтобы удержать Донбасс.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.) заявил, что ситуация в Харьковской области приближается к критической. Для укрепления обороны на харьковском направлении Киеву пришлось перебросить войска с других участков передовой.

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