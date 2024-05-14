В Генштабе ВСУ также признали успехи ВС России

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) критически оценил ситуацию на харьковском направлении для украинской армии.

По словам Буданова*, "ситуация на грани", причем "с каждым часом она приближается к критической", пишет The New York Times.

Глава украинской военной разведки признал, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах. Буданов* подтвердил, что уже "использовал все, что у нас было", при этом "в резерве у нас больше никого не осталось".

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

The Times пишет, что следующие несколько недель станут решающими для Украины из-за неудач в Харьковской области. Вопрос в том, успеют ли артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны Patriot и истребители F-16 поступить вовремя для украинских Вооруженных сил.

* внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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