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МИД России: приток мигрантов не должен быть лазейкой для терроризма

10:25
  • вторник
  • 14 мая 2024

Ведомство работает в этом направлении

Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии. Об этом заявил во вторник, 14 мая, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.
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Одним из направлений такой работы дипломат назвал упорядоченность приема на работу иностранных граждан, чтобы он "учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии".

Вместе с тем российские власти твердо исходят из того, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности, цитирует Галузина ТАСС.

В России уже работают над повышением эффективности контроля над мигрантами. На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, в котором предельный срок пребывания иностранцев в нашей стране предполагается сократить до 90 дней в году.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

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