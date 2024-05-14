МИД России: приток мигрантов не должен быть лазейкой для терроризма

Ведомство работает в этом направлении

Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии. Об этом заявил во вторник, 14 мая, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Одним из направлений такой работы дипломат назвал упорядоченность приема на работу иностранных граждан, чтобы он "учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии".

Вместе с тем российские власти твердо исходят из того, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности, цитирует Галузина ТАСС.

В России уже работают над повышением эффективности контроля над мигрантами. На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, в котором предельный срок пребывания иностранцев в нашей стране предполагается сократить до 90 дней в году.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

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