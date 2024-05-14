Кремль объявил даты визита Путина в Китай

Это его первая зарубежная поездка после переизбрания

Президент России Владимир Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая.

Об этом во вторник, 14 мая, сообщили в пресс-службе Кремля. Это первая зарубежная поездка главы государства после инаугурации.

Главы двух государств проведут переговоры, подпишут ряд документов, а также примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая.

Кроме того, в ходе поездки Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цянем и посетит Харбин.

Как сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, визит Путина в Китай является ответом на приезд в Россию Си Цзиньпина в 2023 году сразу же после переизбрания.

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