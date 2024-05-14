Больше предупреждений не будет

Запад получил достойный ответ Москвы на свои безрассудные провокации. Президент России Владимир Путин приказал провести учения с тактическим ядерным оружием – то есть предупредил, что в случае угрозы своему существованию Россия будет защищаться всеми необходимыми средствами. И больше предупреждений не будет, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Американская пропаганда, которую транслируют и в Европе, основана на тезисе о том, что борьба с Россией на Украине имеет решающее значение для всего Запада. Поэтому, заверяют в Вашингтоне, США вместе с Европой должны сделать все, чтобы Киев победил и остановил Путина. Иначе, покончив с Украиной, он нападет на Европу, утверждают в Белом доме.

Страны НАТО на волне этой пропаганды в последние три месяца охвачены военным телевизионным шоу, в котором рассказывается о грядущей победе над Россией. Заявления выглядят особенно нелепо на фоне проходящей в Москве выставки "самого современного" и "непобедимого" оружия альянса. Руководство альянса проводит одно за другим учения – даже не пытаясь скрыть тот факт, что маневры - подготовка к реальному вооруженному конфликту с Россией.

Ответ Кремля не заставил себя долго ждать - Россия проведет учения с применением тактического ядерного оружия. Таким образом Путин дал понять Западу: в случае угрозы существованию России страна будет защищаться всеми необходимыми средствами.

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