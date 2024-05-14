СКР подтвердил арест начальника управления кадров Минобороны

Он подозревается в получении взятки

Следственный комитет России подтвердил арест начальника управления кадров министерства обороны России Юрия Кузнецова.

Как стало известно следствию, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков по месту проживания подозреваемого изъяли деньги в рублях и валюте в размере более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Ранее об аресте написала газета "Коммерсант". Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В конце апреля суд арестовал Тимура Иванова – заместителя уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также по делу арестованы бизнесмен Сергей Бородин и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.

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