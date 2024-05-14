СКР подтвердил арест начальника управления кадров Минобороны

Он подозревается в получении взятки
Следственный комитет России подтвердил арест начальника управления кадров министерства обороны России Юрия Кузнецова.
Как стало известно следствию, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
В ходе обысков по месту проживания подозреваемого изъяли деньги в рублях и валюте в размере более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Ранее об аресте написала газета "Коммерсант". Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
В конце апреля суд арестовал Тимура Иванова – заместителя уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также по делу арестованы бизнесмен Сергей Бородин и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"