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Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ под Угледаром

10:52
  • вторник
  • 14 мая 2024

Россия продолжает спецоперацию

Военнослужащие ВС России помешали ротации украинских войск под Угледаром. Об этом во вторник, 14 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.
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В ведомстве уточнили, что эту задачу успешно выполнили расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" артиллерии группировки войск "Восток", сообщает ТАСС.

Тем временем руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) критически оценил ситуацию на харьковском направлении для украинской армии. По его словам, "ситуация на грани", при этом "в резерве у нас больше никого не осталось".

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер еще 8 апреля предупреждал, что российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам, отмечал американский эксперт.

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