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Блинкен пообещал Зеленскому помощь, которая "изменит ситуацию"

11:18
  • вторник
  • 14 мая 2024

Госсекретарь США находится с визитом в Киеве

Новый пакет вооружений от Соединенных Штатов уже прибывает на Украину. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

По словам американского политика, вслед за этими вооружениями ожидаются и другие поставки на Украину. Блинкен утверждает, что это "изменит ситуацию" на фронте.

Глава Госдепартамента также заявил, что прибыл в Киев, чтобы "продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, защищающей свою свободу от российской агрессии". По его мнению, "сильная, успешная, процветающая, свободная Украина — это лучший возможный упрек Путину", сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия украинским военным, попеняв западных донорам на недостаточно быстрое решение соответствующих вопросов. По его мнению, "за политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами".

Однако европейские партнеры не спешат. Киев получил от Франции партию дальнобойных крылатых ракет SCALP, которые подлежали утилизации. Так Париж сохранил собственный стратегический арсенал и не сильно потратился — старые боеприпасы обошлись в четверть стоимости новых.

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