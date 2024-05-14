Собянин: В Москве вдвое вырос объем производства умных меток для транспорта

Город осознает важность развития высокотехнологичной промышленности

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как Москва поддерживает высокотехнологичные предприятия. Так, отмечается, что в городе вдвое вырос объем производства умных меток с RFID-чипами для транспорта.

"За прошлый год одно столичное предприятие в два раза увеличило производство RFID-меток для автотранспорта. Они крепятся на лобовое стекло, их распознаёт считыватель и пропускает транспортное средство. Также компания выпускает продукцию для социально значимых городских проектов, таких как карта москвича, карта "Москвёнок", ЕМИАС, и участвует в создании карты "Тройка", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, столица осознает важность развития высокотехнологичной промышленности. Поэтому город всячески поддерживает такие предприятия.

"Например, для резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" действует специальный налоговый режим. На сэкономленные средства компании расширяют производства, закупают допоборудование и модернизируют площадки", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства на эти цели дополнительно выделено 400 миллионов рублей, что позволит привлечь около 2,5 миллиарда рублей инвестиций в техническое перевооружение городских производств.

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