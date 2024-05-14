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Путин назначил новый состав администрации президента

11:06
  • вторник
  • 14 мая 2024

Многие сохранили свои посты

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве своей администрации.

Антон Вайно сохранил пост руководителя администрации президента. Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента.

Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя администрации президента.

На работу в администрацию президента перешли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев - они станут помощниками главы государства. 

Дмитрий Песков останется на должности пресс-секретаря президента. Также переназначены спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава СПЧ Валерий Фадеев, помощник президента Юрий Ушаков, а также полномочные представители президента в федеральных округах.

Советниками президента станут Елена Ямпольская, Антон Кобяков, Игорь Левитин. На последнего отдельным указом  возложены обязанности специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

С полным перечнем назначений можно ознакомиться здесь.

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