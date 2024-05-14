Путин переназначил Пескова своим пресс-секретарем

Подписаны указы о назначении в руководстве администрации президента

Заместителем руководителя президентской администрации – пресс-секретарем президента Российской Федерации вновь назначен Дмитрий Песков. Соответствующий указ подписал 14 мая Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Дмитрий Песков поступил на работу в МИД в 1990 году. В 1994-2000 годах служил в российском посольстве в Турции.

В 2008 году Песков был назначен пресс-секретарем премьер-министра России – заместителем руководителя аппарата правительства. А пост заместителя руководителя администрации президента и пресс-секретаря главы государства он занимает с мая 2012 года.

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