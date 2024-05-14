ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин переназначил Пескова своим пресс-секретарем

11:24
  • вторник
  • 14 мая 2024

Подписаны указы о назначении в руководстве администрации президента

Заместителем руководителя президентской администрации – пресс-секретарем президента Российской Федерации вновь назначен Дмитрий Песков. Соответствующий указ подписал 14 мая Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Путин назначил новый состав администрации президента
Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками

Дмитрий Песков поступил на работу в МИД в 1990 году. В 1994-2000 годах служил в российском посольстве в Турции.

В 2008 году Песков был назначен пресс-секретарем премьер-министра России – заместителем руководителя аппарата правительства. А пост заместителя руководителя администрации президента и пресс-секретаря главы государства он занимает с мая 2012 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.