Путин переназначил Пескова своим пресс-секретарем

Подписаны указы о назначении в руководстве администрации президента
Заместителем руководителя президентской администрации – пресс-секретарем президента Российской Федерации вновь назначен Дмитрий Песков. Соответствующий указ подписал 14 мая Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.
Дмитрий Песков поступил на работу в МИД в 1990 году. В 1994-2000 годах служил в российском посольстве в Турции.
В 2008 году Песков был назначен пресс-секретарем премьер-министра России – заместителем руководителя аппарата правительства. А пост заместителя руководителя администрации президента и пресс-секретаря главы государства он занимает с мая 2012 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"