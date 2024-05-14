Шольц: саммит в Швейцарии может привести к прямым переговорам Киева и Москвы

Россию на саммит не пригласили

Не следует питать завышенных ожиданий в отношении предстоящего саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии, но он может привести к прямым переговорам между украинской и российской сторонами. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик заявил в интервью журналу Stern, "мы не ведем переговоры об окончании войны", поэтому можно не ждать особых прорывов на мирном саммите по Украине в Швейцарии.

Однако "в лучшем случае это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", отметил Шольц.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров критически оценил готовящийся в Швейцарии саммит по Украине, который "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России". Дипломат сравнил это мероприятие с педсоветом для двоечника, подчеркнув, что "так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами".

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что сейчас настал очень удачный момент для начала мирных переговоров по Украине. Однако уже после 20 мая "может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребята, а с кем подписывать договор?", поскольку тогда истечет срок президентских полномочий Владимира Зеленского, предупредил Лукашенко.

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