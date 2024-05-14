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Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев

11:32
  • вторник
  • 14 мая 2024

Глава региона Алексей Дюмин назначен помощником президента

На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев, до того занимавший пост первого заместителя главы региона. Об этом стало известно во вторник, 14 мая, после указа о назначении прежнего главы Тульской области Алексея Дюмина помощником президента.

Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский рассказал, что выборы губернатора Тульской области пройдут в единый день голосования в сентябре, сообщает ТАСС.

2 мая президент России Владимир Путин принимал Дюмина в Кремле, тот рассказал главе государства о ситуации в Тульской области в различных отраслях и сферах. В частности, Дюмин доложил президенту, как решается вопрос с обеспечением населения жильем в его регионе. Первый этап программы по расселению ветхого и аварийного жилья в области завершили досрочно, уже реализуется региональный проект.

За 3,5 года до этого Владимир Путин обращал внимание Дюмина на два момента, которые необходимо было уладить в Тульской области: экологическая ситуация и обеспеченность региона врачами и другими медработниками.

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Дмитрий Миляев
Дмитрий Миляев
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