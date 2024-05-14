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Куклачева выписали из больницы после обширного инфаркта

11:50
  • вторник
  • 14 мая 2024

Народный артист проходит реабилитацию

Юрия Куклачева выписали из больницы. Народный артист РСФСР был госпитализирован после обширного инфаркта. О выписке сообщила пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене.

Стало известно, когда выпишут Куклачева из больницы
Куклачева перевели в обычную палату

Сам Куклачев подтвердил агентству ТАСС, что чувствует себя хорошо. Артист сообщил, что находится в Дубне на реабилитации и пообещал скоро вернуться к своим зрителям.

Основателю и руководителю Театра кошек стало плохо во время выступления 12 апреля, в день его 75-летия. Врачи оказали ему первую помощь и увезли в больницу. У артиста диагностировали обширный инфаркт и сделали операцию.

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