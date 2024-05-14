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Три жилых дома по реновации построят на улице Маршала Чуйкова

12:20
  • вторник
  • 14 мая 2024

Программу реновации утвердили в Москве 1 августа 2017 года

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выпустил градостроительные планы земельных участков для строительства трех домов по программе реновации в Кузьминках на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 14 мая, рассказала председатель Комитета, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.
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Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков общей площадью 1,15 гектара под строительство жилых домов в рамках квартальной застройки. Объекты появятся по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6. Новые дома на улице Маршала Чуйкова будут иметь преимущество – соседство с парком "Кузьминки", где жители смогут провести время с семьей и детьми, а также заняться спортом на свежем воздухе.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. Лишь в 2023 году в ее рамках было сдано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. Информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в первом квартале 2024 года москвичи купили у города и взяли в аренду 763 объекта нежилой недвижимости. Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц, отметил Ефимов.

Около 115 тысяч москвичей, участников программы реновации, воспользовались специальным сервисом на платформе мос.ру, помогающем при переезде. Его пользователи получают персональные инструкции со ссылками на полезные услуги и уведомления на всех этапах переселения.

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