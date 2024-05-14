Собянин: Спрос на сервис аренды площадок "Вместе с культурой" вырос в 14 раз

Москвичи проводят там свои мероприятия

Площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей, в нем содержится информация о более 1,4 тысячи многофункциональных помещений по всему городу.

С помощью сервиса жители столицы могут арендовать помещения для проведения своих мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В майские праздники в них прошло более 780 событий, помещения арендовали для мастер-классов, лекций, концертов, квестов и других событий.

Кроме того, помещения бронируют для занятий с детьми, индивидуальных консультаций и репетиций.

Сервис "Вместе с культурой" начал свою работу в 2021 году. За три года на разных площадка провели 28 тысяч мероприятий. В городе в настоящий момент доступно более 1,4 тысячи многофункциональных пространств.

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