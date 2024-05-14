ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Спрос на сервис аренды площадок "Вместе с культурой" вырос в 14 раз

12:05
  • вторник
  • 14 мая 2024

Москвичи проводят там свои мероприятия

Площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей, в нем содержится информация о более 1,4 тысячи многофункциональных помещений по всему городу.

С помощью сервиса жители столицы могут арендовать помещения для проведения своих мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В майские праздники в них прошло более 780 событий, помещения арендовали для мастер-классов, лекций, концертов, квестов и других событий.

Кроме того, помещения бронируют для занятий с детьми, индивидуальных консультаций и репетиций.

Сервис "Вместе с культурой" начал свою работу в 2021 году. За три года на разных площадка провели 28 тысяч мероприятий. В городе в настоящий момент доступно более 1,4 тысячи многофункциональных пространств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Концертный зал в музее
Концертный зал в музее
Концертный зал
Концертный зал
Концертный зал
Концертный зал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.