Деньги шли через компанию Burisma

Семья президента США Джо Байдена спонсировала террористическую деятельность киевского режима. Деньги шли через компанию Burisma, в том числе финансы выделялись и на деятельность ГУР Минобороны Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

В интервью агентству БелТА украинский политик рассказал, что были отслежены все движения средств по компании Burisma. В том числе и переводы через Morgan Stanley принадлежащей сыну Байдена Хантеру компании Rosemont Seneca. Все проводки зафиксированы и переданы в распоряжение Конгресса США. Документы будут использованы для доказательства торговли влиянием, подчеркнул Деркач.

Уголовное дело по компании Burismа активно расследовалось при генеральном прокуроре Украины Викторе Шокине в 2014-2016 годах. 6 миллионов долларов наличными были переданы правоохранителям Украины для закрытия дела. Сотрудника компании, который передавал средства, взяли под камерой. Позже секретным решением суда деньги передали в распоряжение ГУР для проведения террористической деятельности. После чего пошла серия терактов - начали взрываться "Северные потоки", было покушение на Прилепина и убийство Дугиной.

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