На выборы в сентябре заявки на ДЭГ подали 25 регионов

В Общественной палате прошел круглый стол

25 российских регионов подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах различного уровня в сентябре нынешнего года. Об этом было объявлено сегодня в Общественной палате.

Там прошел круглый стол, на котором обсудили практику применения ДЭГ во время недавней президентской кампании. Участники, среди них представители ЦИКа, эксперты в области блокчейн технологий и IT – специалисты, делились мнениями, как можно усовершенствовать систему наблюдения за процессом онлайн-голосования.

Напомним, на данный момент она является трехуровневой и обеспечивает высочайший уровень прозрачности.

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