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В Филатовской больнице провели уникальную операцию младенцу с патологией трахеи

14:56
  • вторник
  • 14 мая 2024

Во время операции мальчику фактически заменили лёгкое на аппарат

Дыши! Врачи Филатовской больницы спасли жизнь младенца с врождённой патологией трахеи. Операцию провели малоинвазивным способом, не разрезая грудную клетку. Но главное, функцию лёгкого на время процедуры выполнял аппарат. Московские медики первыми в мире провели подобную манипуляцию. Как чувствует себя ребёнок сейчас?

Сейчас Арсений уже совсем большой - догнать его в больничном коридоре сложно.  Ему два года, кроме активных игр он любит смотреть мультфильмы и, конечно, маму. Практически всю свою жизнь мальчик провёл в больничных палатах. В два месяца у него обнаружили врождённую патологию - критический стеноз нижнего отдела трахеи - просвет был в 10 раз меньше нормы и составлял всего 1 мм. Малыш почти не мог дышать.

Малыш не расставался с кислородной маской, которая висела у его больничной кровати. Без присмотра медиков обходиться ему было невозможно. В родном городе Арсению сначала ставили поставили диагноз - ларингомаляция. Это тоже врождённая патология, самая распространённая. По сути, сужение гортани, вызывающее хрип. А вот окончательный вердикт уже маленькому пациенту вынесли только врачи московской детской Филатовской больницы, которые приехали делиться с коллегами опытом.

Арсению сделали три небольших прокола и провели резекцию трахеи - удалили суженый участок и сшили заново, в нужном диаметре. Выполняли это тороскопически - с помощью телескопа. Но чтобы обеспечить одну сложнейшую технологию, московские хирурги использовали еще и метод экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Во время операции мальчику, чтобы перешить трахею, фактически заменили лёгкое на аппарат. Такие манипуляции часто делают взрослым людям, но совсем другое дело - двухмесячный малыш. Московские хирурги стали первыми в мире, кто провел подобное оперативное лечение. Сейчас Арсению с каждым днём становится лучше, и теперь наблюдения врачей ему будут нужны только периодически. Следующий визит в клинику будет необходим только через год.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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