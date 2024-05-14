Мужчина подобрал на МКАД кошелек с крупной суммой денег

Деньги он присвоил себе

Не напугал даже поток машин, которые мчались на большой скорости. В Москве задержан водитель "Газели", который присвоил себе кошелёк с крупной суммой денег.

Самое удивительное - это место преступления. Мужчина на трицикле ехал по МКАДу, когда у него выпало портмоне с документами, банковскими картами и деньгами. Владелец не сразу заметил пропажу, а вот 49-летний водитель грузовика не смог проехать мимо.

На кадрах с камер наблюдения видно, как злоумышленник, несмотря на плотный поток машин, остановился прямо посередине дороги, вышел из салона и спокойно подобрал бесхозный кошелёк.

И всё бы ничего, но возвращать найденное он не собирался. А просто потратил всё на себя. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. За такое мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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