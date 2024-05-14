В Химках задержали мужчину за хищение 28 миллионов рублей

Аферист разместил липовое объявление о продаже элитной машины

Бесплатный сыр только в мышеловке, а элитная иномарка по привлекательной цене - у мошенников. Один из таких, 24-летний житель Краснодара разместил в интернете объявление о продаже дорогого автомобиля. Неизвестно, что именно подкупило его жертву – фотографии автомобиля или грамотный маркетинг, но житель Новосибирской области согласился на сделку.

Он явно не подозревал, что это ловушка, ведь явился с сумкой, набитой 28 миллионами рублей, что сыграло на руку злоумышленнику.

Вот так просто – перцовый баллончик и 28 миллионов рублей в кармане. Однако счастье мошенника длилось недолго. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали его в арендованной квартире в Химках. Но при нем обнаружили далеко не всю сумму похищенных денег, к тому времени злоумышленник уже нашел им применение.

На допросе задержанный признался, что автомобиля у него не было и в помине. А для большей убедительности он заранее посетил автосалон, где сделал фотографии иномарки и документов на нее, которые затем отправил своему доверчивому клиенту.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь любителю легких денег может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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