Артисты Ленкома выступили в госпитале имени Вишневского

Там проходят лечение военнослужащие

"Всё начинается с любви!" Сегодня артисты Ленкома выступили перед военнослужащими, которые проходят лечение в госпитале имени Вишневского.

В большом зале собрались не только участники СВО, но и медперсонал. Со сцены звучали песни и стихи советских авторов. Пронзительные строки - в исполнении ведущих актёров театра - кажется, обретали новые смыслы, отзываясь в сердцах зрителей.

И, по словам самих врачей, яркие эмоции - это проверенная терапия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"