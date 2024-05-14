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Артисты Ленкома выступили в госпитале имени Вишневского

15:14
  • вторник
  • 14 мая 2024

Там проходят лечение военнослужащие

"Всё начинается с любви!" Сегодня артисты Ленкома выступили перед военнослужащими, которые проходят лечение в госпитале имени Вишневского.

В большом зале собрались не только участники СВО, но и медперсонал. Со сцены звучали песни и стихи советских авторов. Пронзительные строки - в исполнении ведущих актёров театра - кажется, обретали новые смыслы, отзываясь в сердцах зрителей.

И, по словам самих врачей, яркие эмоции - это проверенная терапия.

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