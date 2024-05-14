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В Москве проводят экскурсии в городскую усадьбу Дурасовых

15:06
  • вторник
  • 14 мая 2024

Дом Дурасова органично встроился в современную жизнь

Именно так выглядела городская усадьба Дурасовых в конце 18 века. Со временем здание меняло владельцев и внешний облик, переходя от Практической академии коммерческих наук к Военно-инженерной академии Куйбышева. И вот теперь дом Дурасова – один из корпусов Высшей школы экономики. Благодаря усилиям реставраторов он предстаёт в первоначальном виде и гостеприимно распахивает парадные ворота – они, между прочим, пережили пожар 1812 года! Можно представить, как сюда въезжали нарядные экипажи. Затем гости поднимались в залы по парадной лестнице.

"Когда реставраторы снимали слои краски, оказалось, что здесь их аж целых 13, и самый последний был как раз таким светло-желтым. Кроме того, мы можем видеть такие необычные ниши - раньше в них располагались скульптуры. Среди восстановленных балясин сохранились и некоторые оригинальные. Правда, сложно понять, какие, но можно сделать предположение, что те, которые испещрены различными следами истории", - рассказала Екатерина Дорош, историк, экскурсовод Музея Москвы.

Первый зал в парадной анфиладе – белый, самый просторный, с двумя рядами окон и богатым декором. В этой нише располагалась сцена, на которой выступал крепостной театр в сопровождении живого оркестра. Дурасовы обладали большим состоянием и в своей загородной усадьбе в Люблино содержали школу крепостных актёров. Здесь же проходили балы и торжественные приёмы.

"Двери, через которые мы сейчас заходим, исторические, сохранились еще с 19 века, а вот все остальные двери в парадной анфиладе уже сделаны по их подобию. Кроме того, красный зал интересен еще и облицовкой стен. Она сделана из искусственного мрамора, этот материал был дорогим, его можно было сделать буквально любого цвета", - пояснила Екатерина Дорош.

Обеденные залы, жилые покои и даже "чёрные" помещения. Например, здесь, судя по закопчённому потолку, была кухня, под полом которой реставраторы обнаружили две бутылки с неизвестным содержимым. Рядом в стене - фрагмент исторической отопительной системы. И всё это можно увидеть на экскурсиях, которые проводит Музей Москвы.

Жемчужина дома Дурасова - эта чугунная лестница. Появилась она не сразу, а лишь в 19 веке, когда здесь располагалась Практическая академия коммерческих наук. Это настоящее произведение искусства - таких лестниц осталось буквально несколько в исторических зданиях Москвы. Мастер учёл даже вид снизу, украсив ступени с обратной стороны такими декоративными розетками.

Пережив несколько эпох, дом Дурасова органично встроился в современную жизнь. Сегодня здесь проходят конференции, встречи, круглые столы. Исторические исследования проводят студенты Высшей школы экономики. Они создали и виртуальные экскурсии по усадьбе – так что совершить путешествие во времени можно даже не выходя из дома.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
Городская усадьба Дурасовых
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