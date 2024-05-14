Кремль отверг риск дезорганизации армии из-за перестановок в Минобороны

Президент решил сменить главу ведомства

В Кремле нет опасений относительно того, что кадровые перестановки в Министерстве обороны могут внести дезорганизацию в действия российских войск. Такое заявление сделал во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал инициативу главы государства назначить министром обороны России бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, а прежде возглавлявшего Минобороны Сергея Шойгу — сделать секретарем Совета безопасности.

Песков подчеркнул, что новая должность Шойгу — это "очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны", поэтому ставить вопрос о "понижении в должности" неуместно, сообщает РИА Новости.

Андрей Белоусов уже поделился своим видением изменений, которые считает необходимыми по линии Министерства обороны. Он заявил о необходимости поработать над вопросами социального обеспечения участников специальной военной операции, подчеркнув, что "жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежным довольствиям".

Политолог Дмитрий Орлов заявил, что задача Белоусова в новой должности – "заново настроить оборонный комплекс, а не превратить всю Россию, российскую экономику в большую военную машину".

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