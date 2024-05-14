ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, что ждет российскую энергетику из-за запрета ввоза урана в США

12:58
  • вторник
  • 14 мая 2024

Американский президент подписал соответствующий указ

Российская атомная отрасль одна из передовых в мире, ее развитие будет продолжено. Такое заявление сделал во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

Политика попросили оценить указ президента США Джо Байдена о запрете импорта урана из России. Песков указал на то, что российская атомная энергетика "чрезвычайно конкурентоспособна".

Что касается действий Вашингтона в этой области, запрет Байдена на ввоз в США российского урана отнюдь не критичен для российской атомной отрасли, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ради избавления от зависимости от поставок из России американское Минэнерго выделило около 500 миллионов долларов на собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU).

Вслед за этим Байден запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана. По замыслу президента США, отраженному в проекте бюджета на 2025 год, инвестирование этой суммы в американских производителей позволит Вашингтону отказаться от поставок ядерного топлива из России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уран
Уран
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.