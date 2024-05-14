Песков рассказал, что ждет российскую энергетику из-за запрета ввоза урана в США

Американский президент подписал соответствующий указ

Российская атомная отрасль одна из передовых в мире, ее развитие будет продолжено. Такое заявление сделал во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика попросили оценить указ президента США Джо Байдена о запрете импорта урана из России. Песков указал на то, что российская атомная энергетика "чрезвычайно конкурентоспособна".

Что касается действий Вашингтона в этой области, запрет Байдена на ввоз в США российского урана отнюдь не критичен для российской атомной отрасли, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ради избавления от зависимости от поставок из России американское Минэнерго выделило около 500 миллионов долларов на собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU).

Вслед за этим Байден запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана. По замыслу президента США, отраженному в проекте бюджета на 2025 год, инвестирование этой суммы в американских производителей позволит Вашингтону отказаться от поставок ядерного топлива из России.

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