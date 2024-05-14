Песков разъяснил, чем будут заниматься Дюмин, Патрушев и Шойгу на новых должностях

Назначение Шойгу неуместно считать понижением

Новый помощник президента России Алексей Дюмин будет курировать в администрации вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и Госсовета.

Об этом во вторник, 14 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Песков. Николай Патрушев будет курировать вопросы кораблестроения.

"Это огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", - сообщил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Бывший министр обороны Сергей Шойгу занял пост председателя Совбеза, что подразумевает работу с очень широким объемом задач.

"Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность", - подчеркнул Песков, добавив, что назначение Шойгу неуместно называть понижением по службе.

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