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Выросло число жертв обрушения дома в Белгороде

13:00
  • вторник
  • 14 мая 2024

Под завалами нашли тело женщины

Количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 16 человек. На месте ЧП под завалами обнаружили тело женщины, сообщили спасатели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что разрушенный дом будут восстанавливать. Разбор части многоэтажки начнется 15 мая.

Белгород подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ 12 мая. После очередного удара обрушился весь подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, через час произошло повторное обрушение. По последним данным, 16 человек погибли, 31 человек пострадал, в том числе спасатели.

По данным Минобороны, в дом попал фрагмент сбитой ракеты "Точка-У".

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
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