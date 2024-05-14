ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о панике в рядах ВСУ в Волчанске

13:13
  • вторник
  • 14 мая 2024

Запад и север города – под контролем ВС России

ВСУ пока продолжают оказывать сопротивление в Волчанске и на восточных подступах к городу. Однако в рядах украинской армии налицо паника, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ВСУ признали неготовность Волчанска к обороне
Боевики ВСУ массово сдаются в плен

14 мая стало известно о переходе западной и северной частей Волчанска в Харьковской области под контроль Вооруженных сил России. Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что ситуация на фронте приближается к критической.

Виталий Ганчев также сообщил, что все преступления, совершенные украинскими неонацистами в отношении жителей Харьковской области, будут зафиксированы. Это станет возможным, когда военные предоставят доступ в освобожденные населенные пункты, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.