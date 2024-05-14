Запад и север города – под контролем ВС России

ВСУ пока продолжают оказывать сопротивление в Волчанске и на восточных подступах к городу. Однако в рядах украинской армии налицо паника, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

14 мая стало известно о переходе западной и северной частей Волчанска в Харьковской области под контроль Вооруженных сил России. Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что ситуация на фронте приближается к критической.

Виталий Ганчев также сообщил, что все преступления, совершенные украинскими неонацистами в отношении жителей Харьковской области, будут зафиксированы. Это станет возможным, когда военные предоставят доступ в освобожденные населенные пункты, передает РИА Новости.

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