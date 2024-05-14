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В Кремле объяснили неожиданный приезд Блинкена в Киев

13:29
  • вторник
  • 14 мая 2024

Госсекретарь не анонсировал этот визит

Прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связано с нервозностью Киева, Европы и Соединенных Штатов. Такое мнение высказал во вторник, 14 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что "нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев", как и "о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией".

Песков подчеркнул, что Россия продолжит добиваться своих целей в рамках СВО, сообщает ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что прибыл в Киев, чтобы "продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, защищающей свою свободу от российской агрессии", поскольку "сильная, успешная, процветающая, свободная Украина — это лучший возможный упрек Путину".

При этом американские СМИ пишут, что наступление российских войск на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников. Это, в свою очередь, приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

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