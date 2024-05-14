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Межконтинентальная "Булава" принята на вооружение ВС России

13:33
  • вторник
  • 14 мая 2024

Указ был подписан 7 мая

Вооруженные силы России приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования "Булава". МБР разработана Московским институтом теплотехники.

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О том, что ракета принята на вооружение в ВС России, сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов. По его словам, соответствующий указ был подписан 7 мая этого года, передает ТАСС.

Осенью прошлого года стало известно об успешном испытательном пуске баллистической ракеты "Булава".  МБР стартовала с борта нового атомного подводного крейсера "Император Александр Третий".

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