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ВС России освободили Бугроватку в Харьковской области

13:38
  • вторник
  • 14 мая 2024

Наша армия продвинулась в глубину обороны противника

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Бугроватка к юго-западу от Волчанска в Харьковской области.

Благодаря взятию этого населенного пункта российские войска продвинулись в глубину обороны противника.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли на в Харьковской области до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Бугроватка находится примерно в восьми километрах от Волчанска. Взятие последнего позволит сократить расстояние до Харькова.

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