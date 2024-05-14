ВС России освободили Бугроватку в Харьковской области

Наша армия продвинулась в глубину обороны противника

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Бугроватка к юго-западу от Волчанска в Харьковской области.

Благодаря взятию этого населенного пункта российские войска продвинулись в глубину обороны противника.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли на в Харьковской области до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Бугроватка находится примерно в восьми километрах от Волчанска. Взятие последнего позволит сократить расстояние до Харькова.

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