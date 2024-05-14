Минсельхоз подтвердил возможность ограничения импорта цветов

Эта мера может быть предпринята в отношении недружественных стран

Российские власти изучают возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран. Об этом во вторник. 14 мая, рассказала кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы.

Как уточнила Лут, изучением этого вопроса Минсельхоз занимается совместно с Министерством экономического развития — рассматриваются "меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать".

При этом российские цветоводы будут максимально поддерживаться "нашими внутренними возможностями", хотя эта отрасль "не является темой продбезопасности, тем не менее, меры господдержки предусмотрены", цитирует Оксану Лут "Интерфакс".

Отечественные производители активно работают над удовлетворением потребности россиян в цветах. К 8 марта в московских теплицах вырастили почти два миллиона цветов: тюльпаны, гортензии, крокусы, нарциссы, гиацинты. Их можно было приобрести не только в Москве, но и в других регионах, в том числе на Дальнем Востоке.

Развитие сельского хозяйства в нашей стране продолжается при поддержке государства. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство России выделит в 2024 году порядка 8 миллиардов рублей на поддержку аграриев. Отныне сельскохозяйственный грант можно будет взять, в числе прочего, на приобретение саженцев и ягодных культур.

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