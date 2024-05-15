Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Меркурий вошел в знак Тельца

Овны

Меркурий покинул ваш знак, переводя стрелки на Тельца. Теперь вам будет проще оставаться незаметными, отлынивать от работы и, как ни странно, зарабатывать!

Тельцы

Меркурий вошел в ваш знак, где задержится всего на восемнадцать дней. До 2 июня успейте порекламировать себя, завести новые знакомства и купить билеты на отдых.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий перешла в соседний знак, откуда будет помогать вам на невидимом фронте. Все, что скрыто от чужих глаз, отлично получится!

Раки

В вашей жизни продолжается тема соцсетей и общения. Это уникальный период, когда представителям знака комфортно находиться в центре внимания и заводить знакомства.

Львы

У вас не очень много сил, поэтому тренировки или тусовки могут даваться нелегко. А вот строить планы относительно карьеры или бизнеса получится идеально.

Девы

Чего вы еще не знаете, чему хотели бы научиться? Возможно, вы даже захотите расширить свои познания о новой религии или стране, в которую мечтали переехать.

Весы

Звезды настойчиво продолжат обучать вас финансовым премудростям. Если есть желание оформить какие-то льготы, пособия, обновить страховки – самое время.

Скорпионы

Ваш противоположный знак Телец уже разбух от планет, что говорит об активизации личной жизни. Меркурий призывает не замалчивать проблемы, говорите обо всем.

Стрельцы

Звезды рекомендуют накануне лета заняться своим здоровьем вплотную. Это уже не первый звоночек, не так ли? Надеемся, вы уже в процессе оздоровления!

Козероги

Половодье чувств подталкивает вас к романтическим поступкам и творческим порывам. Пишите стихи, рисуйте картины, ходите на свидания и мастер-классы.

Водолеи

Ваша семья станет мобильнее: возможно, вы начнете ездить на дачу или задумаетесь о переезде. Не исключено, что к вам приедут гости или родители, будьте готовы!

Рыбы

Вы станете разговорчивее и заметите, что появились новые интересы. Меркурий стимулирует и умственную деятельность, ближайшие недели вам будет нескучно.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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