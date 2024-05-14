ВКС России уничтожили цех по производству дронов в зоне СВО

ПВО сбила за сутки 26 беспилотников ВСУ

Склады боеприпасов и горючего, а также авиатехника уничтожена за минувшие сутки на украинских военных аэродромах. Удары наносила российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также добавили, что уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 143-х районах.

Средства противовоздушной обороны ВС России за сутки сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено девять французских управляемых авиационных бомб "Hammer" и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Кроме того, по информации военного ведомства, сбито три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и 43 реактивных снаряда "Vampire" чешского производства.

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