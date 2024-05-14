Российские бойцы активно действуют на харьковском направлении

Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков — Липцы, постоянно обстреливая противника из артиллерии. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал штурмовик с позывным Руда.

Как сообщает РИА Новости, российский боец рассказал о проблемах у Вооруженных сил Украины с доставкой боеприпасов и подтягиванием резервов из-за сложившейся обстановки.

Штурмовик отметил, что "постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет".

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что в рядах украинской армии налицо паника, хотя ВСУ пока продолжают оказывать сопротивление в Волчанске и на восточных подступах к городу.

В Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

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