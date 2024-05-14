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ЕС окончательно одобрил план восстановления Украины

14:39
  • вторник
  • 14 мая 2024

Это откроет Киеву доступ к помощи Евросоюза на 50 миллиардов евро

Евросоюз окончательно одобрил разработанный правительством Украины план восстановления, реконструкции и модернизации страны, необходимый для реализации механизма Ukraine Facility. Такое заявление сделал во вторник. 14 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По словам политика, это откроет Киеву доступ к помощи общим объемом 50 миллиардов евро, причем уже в 2024 году на Украине рассчитывают привлечь 16 миллиардов евро.

Шмыгаль выразил убежденность в том, что это "усилит нашу финансовую устойчивость", сообщает "Интерфакс".

Ранее постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали использование российских активов для оказания военной помощи Украине. Брюссель планирует собрать 2-3 миллиарда евро в 2024 году, 90% от этой суммы пойдут на нужды ВСУ.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев пообещал, что Украина получит от Вашингтона еще больше помощи, которая "изменит ситуацию" на фронте.

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