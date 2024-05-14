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"Достойные кандидатуры": Совфед начал консультации по министрам в силовой блок

14:25
  • вторник
  • 14 мая 2024

Путин предложил оставить практически всех

Совет Федерации начал консультации по предложенным президентом кандидатам в силовой блок.

"Сенаторы убедились, что глава государства представил очень достойные кандидатуры", - заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко (цитата по РИА Новости). 

Как ожидается, сегодня Совфед рассмотрит кандидатов на посты министров силового блока и главы МИД. В списке, который предоставил Владимир Путин, оказались почти все действующие министры за исключением Сергея Шойгу.

Накануне в Совфеде выступил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатуру которого Путин предложил для замещения должности министра обороны. Политик заявил о необходимости работать над вопросами социального обеспечения участников специальной военной операции.

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