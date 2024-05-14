Белоусов: О новой мобилизации речи нет

Политик назвал первоочередные вопросы на посту главы Минобороны

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент предложил назначить министром обороны России, выступает во вторник, 14 мая, на пленарном заседании Совета Федерации. Политик рассказал, что уже начал знакомиться с делами — "там все вопросы первоочередные, других просто нет".

При этом одной из первоочередных задач Белоусов назвал комплектование Вооруженных сил, подчеркнув при этом, что речь о новой мобилизации не идет.

Необходимо отрабатывать новые методы боевых действий, чтобы упреждать Вооруженные силы Украины, рассказал кандидат в министры обороны России.

Также он обратил внимание на необходимость обеспечения российских группировок в зоне спецоперации вооружением и указал на необходимость повышения эффективности выполнения гособоронзаказа.

Кроме того, Белоусов подчеркнул, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащим и их жилищным обеспечением, сообщает РИА Новости.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса, целями которой является демилитаризация и денацификация на Украине. 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. После этого в Кремле, Госдуме и в Генштабе неоднократно подчеркивали, что планов проведения новой мобилизации нет.

Российский министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" в Белгородской области, подвергаемой постоянным обстрелам ВСУ, не потребуется, а соответствующие предположения — "это глупость, полная абсолютно".

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