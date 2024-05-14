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В парламенте Грузии депутаты устроили потасовку

14:45
  • вторник
  • 14 мая 2024

Причина - в законопроекте об иноагентах

В парламенте Грузии сегодня вспыхнула драка. Депутаты схлестнулись, обсуждая в третьем чтении законопроект об иноагентах.

В потасовке участвовали представители оппозиции и правящей партии, в том числе женщины. Всё это в прямом эфире транслировали местные каналы.

У здания парламента в эти минуты проходит митинг противников инициативы. Они считают, что документ поставит крест на мечтах о евроинтеграции. И эти опасения сегодня подтвердили в Брюсселе. Еврокомиссия заявила, что принятие закона станет препятствием на пути вступления Грузии в ЕС.

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Потасовка в парламенте Грузии
Потасовка в парламенте Грузии
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