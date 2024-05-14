В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией

Сейчас граница закрыта

Финский конституционный комитет единогласно одобрил законопроект о пограничной процедуре для беженцев, который будет действовать на границе с Россией.

Как сообщает STT, это позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища, прибывших со стороны российской границы. В период рассмотрения ходатайства об убежище беженцы будут находиться на границе или вблизи нее — в специальных пунктах приема.

Финская сторона рассчитывает таким способом ограничить прием беженцев из третьих стран через Россию.

С ноября 2023 года пограничные переходы между Финляндией и Россией бездействуют по инициативе Хельсинки. Финские власти обвинил Россию в том, что ее пограничники попустительствуют нелегалам, которые через российскую территорию якобы проникают в Финляндию. Под этим предлогом финско-российская граница была закрыта.

Проблемы с пересечением границы Финляндия создает не только людям, но и грузам из России. Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов отмечал, что прибалтийские государства и Финляндия ведут себя безобразно, саботируя прохождение грузов через таможню и создавая искусственные очереди на границе.

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