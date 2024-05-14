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Лавров оценил значение визита Путина в Китай

15:10
  • вторник
  • 14 мая 2024

Москва и Пекин играют важнейшую роль в мировых делах

Важнейшая балансирующая роль, которую играют в мировых делах Москва и Пекин, укрепится в результате визита в Китай президента России Владимира Путина. Об этом заявил исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

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Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Ранее в Совете Федерации заявили, что эта встреча во многом определит стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире.

Совфед на пленарном заседании 14 мая завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб. Кандидатуры были предложены ранее главой государств. По итогам обсуждения сенаторы примут соответствующее постановление и передадут информацию президенту, сообщает РИА Новости.

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