Лавров оценил значение визита Путина в Китай

Москва и Пекин играют важнейшую роль в мировых делах

Важнейшая балансирующая роль, которую играют в мировых делах Москва и Пекин, укрепится в результате визита в Китай президента России Владимира Путина. Об этом заявил исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Ранее в Совете Федерации заявили, что эта встреча во многом определит стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире.

Совфед на пленарном заседании 14 мая завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб. Кандидатуры были предложены ранее главой государств. По итогам обсуждения сенаторы примут соответствующее постановление и передадут информацию президенту, сообщает РИА Новости.

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