Для участников предусмотрены нетворкинг, творческие и культурные мероприятия

Стартовал прием заявок на городской конкурс социальных проектов "ЛИЦА района", направленный на формирование сообщества активных жителей Москвы.

"В таком большом мегаполисе, как Москва, очень важно слышать голос каждого района, микрорайона и отдельного двора. Конкурс "ЛИЦА района" позволяет москвичам рассказать городу свои идеи о том, как развивать столицу. Это уникальная возможность найти единомышленников и реализовать свои проекты, сделав их крупнее. За четыре года через "ЛИЦА района" прошло более 3 000 участников. Будем надеяться, что в юбилейном сезоне конкурса будет много новых идей, которые помогут сделать жизнь в Москве лучше", - отметил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Дмитрий Преснов.

Заявку на участие могут граждане в возрасте от 18 до 45 лет, которые живут, учатся или работают на территории столицы. Номинаций две: "Мой проект" и "Моя идея проекта".

Для участников предусмотрены нетворкинг, творческие и культурные мероприятия, а также образовательная программа для развития личностных и профессиональных навыков.

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