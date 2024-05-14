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Парламент Грузии принял закон об иноагентах

15:06
  • вторник
  • 14 мая 2024

В окончательном чтении

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в окончательном третьем чтении.
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"За" проголосовали 84 депутата, "против" — 30, передает РИА Новости.

В апреле в Грузии начались акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Он обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.

Закон раскритиковали в Евросюзе и США, отметив, что он станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на закон об иностранных агентах.

В Кремле заявили, что никакой связи между грузинским законом об иноагентах и Москвой нет. Принятие подобного документа – это нормальная практика большого числа государств, которые делают все, чтобы обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния.

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