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Лондон подтвердил данное Киеву разрешение наносить удары по Крыму

15:45
  • вторник
  • 14 мая 2024

Минобороны считает, что это соответствует международному праву

Лондон действительно предоставил Киеву разрешение наносить удары по Крыму поставленным ВСУ британским оружием. Великобритания считает полуостров частью Украины, заявил глава британского минобороны Грант Шаппс.

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Шаппс выступил на конференции в Лондоне, которую транслировал телеканал Sky News. Министр ответил на вопрос об использовании украинцами поставленного им вооружения на территории "материковой России".

Шаппс назвал условия, при соблюдении которых Британия будет разрешать использовать свое оружие на Украине и в других странах. По словам министра, это возможно только "в полном соответствии с международным гуманитарным правом".

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