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Кабмин в сентябре внесет в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года

15:48
  • вторник
  • 14 мая 2024

При подготовке документа учтут ресурсы на реализацию послания президента

Правительство России к сентябрю подготовит и внесет в Госдуму проект бюджета на следующие три года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС. Он добавил, что в документе будут заложены ресурсы на реализацию послания президента.
Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2%

Напомним, в апреле Владимир Путин провел совещание по бюджету на 2025 – 2027 годы. Кроме того, обсуждался финансовый план до 2030 года.

Тогда президент отметил, что в ближайшие шесть лет доходы государства должны вырасти. Но при этом бюджет надо планировать с точки зрения консервативного подхода. То есть основные траты должны быть на те направления, которые улучшают качество жизни граждан. А также те, которые позволяют максимально развивать территории.

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