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Колокольцев рассказал о готовящейся миграционной реформе

15:41
  • вторник
  • 14 мая 2024

Политик предостерег от ксенофобии

Министерство внутренних дел России готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в стране. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Колокольцев.
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Комментируя в Совете Федерации усиление контроля над мигрантами в России, Колокольцев подчеркнул, что доля совершенных иностранцами преступлений составляет 4% от общего массива.

И. о. главы МВД признал, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе: "Мы вынуждены реагировать на единичные случаи. Они ведут себя таким образом, что все общество будоражится".

Однако политик предостерег от ксенофобии и необоснованных репрессивных мер к мигрантам, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Помимо требований законодательства приезжие должны соблюдать и неписанные правила – уважать российские традиции, язык и историю страны, подчеркнул глава государства.

Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин отмечал, что Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии.

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