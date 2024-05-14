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Боксер Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области

15:59
  • вторник
  • 14 мая 2024

Он будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов решил назначить своим заместителем олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина. Об этом политик объявил во вторник, 14 мая.
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Филимонов напомнил, что Поветкин — не только прославленный спортсмен, он также видный общественный деятель. На выборах главы государства 2024 года он являлся доверенным лицом Владимира Путина.

В статусе вице-губернатора Вологодской области Поветкину предстоит курировать широкий спектр вопросов, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни.

По словам Филимонова, так создаются "новые форматы вовлечения молодежи, а также других патриотически-ориентированных групп жителей", сообщает РИА Новости.

Это не первый случай в России, когда именитые спортсмены идут в политику. Прославленный борец, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин избирался в Госдуму пяти созывов, а сейчас представляет Новосибирскую область в Совете Федерации. Летом 2023 года он передал сертификат на миллион рублей бойцу ВС России Андрею Кравцову, который подбил танк Leopard в зоне спецоперации.

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Александр Поветкин
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