В контакт-центре Стройкомплекса обработали почти 200 тысяч запросов за семь лет

Вопросы касались городской инфраструктуры, программы реновации, предоставления госуслуг в сфере строительства.

Почти двести тысяч вопросов за семь лет получили и обработали в справочно-консультационной службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он добавил, что вопросы касались в том числе городской инфраструктуры, программы реновации, предоставления госуслуг в сфере строительства.

"С апреля 2022 года в составе контактного центра работает подразделение, которое составляет пошаговую инструкцию по прохождению застройщиками процедур в строительстве под индивидуальный запрос – дорожную карту. Специалисты единого контактного центра уже подготовили 80 таких инструкций", – заявил Ефимов.

Дорожная карта – это документ, в котором определяется последовательность действий застройщика при прохождении административных процедур и оформлению документов. Там прописаны все шаги от проектирования здания до ввода его в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет. Застройщик точно может узнать – какой из профильных органов отвечает за предоставление той или иной услуги.

Специалисты единого контактного центра с ноября 2021 года проводят и индивидуальные консультации. Они доступны жителям с полной учетной записью на портале mos.ru. В основном люди интересуются вопросами реновации и оформлением строительства жилого дома на земле для ИЖС.

Обратиться в единый консультационный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы можно ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 часов, позвонив по телефону 8 (499) 401-01-01. Также можно написать вопросы на адрес электронной почты help@str.mos.ru, через электронную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и сайте "СтроимПросто".

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