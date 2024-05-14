Хорошая мина при плохой игре: Блинкен приехал в Киев впервые с сентября

Меж собою же западные лидеры называют вещи своими именами

"Барин приехал!" - ликовали на Банковой, когда нога американского госсекретаря в начищенном до зеркального блеска ботинке ступала на перрон вокзала в Киеве. Визит - необъявленный и долгожданный. Первый с сентября прошлого года. С тех пор, как началась война между Палестиной и Израилем, Энтони Блинкен только и делает, что мотается по Ближнему Востоку. Для Украины же время нашлось лишь теперь. Как написала британская Independent, из-за успешного продвижения России в Харьковской области для Киева начинаются "критические дни". От тяжелых последствий известного синдрома госсекретарь США, очевидно, и приехал спасать Зеленского.

Американские гости стремительно рассаживаются по местам. Пора, мол, уже и к делу приступать. Но глава киевского режима для себя давно решил: самое важное - удачная фотография.

За свое короткое приветственное слово Зеленский благодарит Блинкена десять раз. А дальше были просьбы: Киеву позарез необходимы еще две системы ПВО. И, конечно, летальное оружие. Госсекретарь заверил Зеленского в непреложности американской поддержки. Про то, что собирается лоббировать назначение Оксаны Маркаровой - пока еще посла в США - украинским премьером и тем самым ослабить на Украине британское лобби, публично не сообщил. Не для посторонних это ушей.

Блинкен в Киеве - хорошая мина при плохой игре. Рассчитанная на поднятие духа украинского пушечного мяса. Меж собою же западные лидеры называют вещи своими именами. Вот паникует премьер Финляндии Петтери Орпо: "Ситуация критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная". А вот президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете предлагает пойти Москве на уступки и обменять, как он выразился, перспективу членства Украины в НАТО на мир: "Отказ Киева от вступления в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Украины. Буду откровенным: я не верю в то, что ВСУ смогут вернуть себе утраченные территории в ближайшем будущем".

Павел, похоже, в своем безверии не одинок. Вот, к примеру, Эстония. Сперва там заявили о возможности отправки войск на Украину, но затем осеклись. Дескать, об участии в боевых действиях даже речи не идет: солдаты займутся тыловыми работами. Но и это сегодня опровергли. Выяснилось также, что и премьер-министра Дании неверно поняли. Истребители F-16 Копенгаген отправит Киеву только спустя месяцы. И то не факт.

Сейчас другой приоритет - противовоздушная оборона. В Германии как раз поскребли по сусекам и нашли для ВСУ еще одну систему ПВО. Канцлер Шольц торжественно объявил об этом. А затем в интервью немецкому изданию принялся рассуждать о переговорном процессе: "Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: на мирной конференции в Швейцарии мы не будем вести переговоры об окончании войны. Но это может стать началом процесса, который в конце концов должен привести к прямым переговорам между Украиной и Россией".

Чем заботиться о судьбах мира и других странах, куда полезнее Шольцу было бы думать о Германии. И своих так называемых "союзниках". По разным оценкам, около 300 миллиардов евро потерял Берлин с 2022 года от повышения цен на энергоносители. В том числе - из-за подрыва "Северных потоков". Бывший депутат верховной рады Андрей Деркач, который давно занимается расследованием коррупционных дел компании "Бурисма", уверен: в подготовке теракта участвовали спецслужбы Украины, а курировали операцию напрямую из Вашингтона.

"6 миллионов наличных денег были переданы правоохранителям Украины для закрытия дела "Бурисмы". Секретным решением суда, которое мы предоставили, эти деньги были переданы на распоряжение воинской части ГУР для проведения террористической деятельности. После этого начали взрываться "Северные потоки". После этого были Прилепин, Дугина. Пошла серия терактов. Руководители спецслужб Украины, что Малюк, что Буданов, они же не скрывают, что проводят мероприятия за внебюджетный кэш. Поэтому тут прослежена вся цепочка, и сомнений в этом никаких нет. Семья Байдена... Вернее, партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины", - заявил Деркач.

В Кремле прокомментировали: датчанам, шведам и немцам в пору обратить на эту информацию самое пристальное внимание. Ведь за почти два года все, на что сподобились западные спецслужбы, это выяснить, что так называемая "диверсия" была преднамеренной.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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